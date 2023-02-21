Параскева Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Стефановна

Параскева Стефановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1893

Сын: Негодяев Василий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негодяев Осип (Иосиф) Антонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негодяев Егор Антонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Мария

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Грачёвка, Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close