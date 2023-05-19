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Шпак Яков Макеевич

Место рождения

Брянская область, Климовский район, село Крапивное

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Шпак Макей

Мать: ?

Брянская область, Климовский район, село Крапивное
Рождение ребёнка
?.06.1925

Дочь: Наприенко Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Шпак Александра Денисовна

с. Крапивное, Климовский р-он, Брянская обл
Военная служба
1943
Призван Климовским РВК, Орловской области, Климовского района
Военная награда
18.09.1944
Медаль За отвагу
Военная награда
09.05.1945
Медаль За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг
Военная награда
09.05.1945
Медаль За боевые заслуги
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шпак Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Шпак Александра Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеенко Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Шпак Александра Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Яковлевна

Мать ребёнка: Шпак Александра Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпак Александра Денисовна

Смерть
Неизвестно
Брянская область, Климовский район, село Крапивное