Шпак Яков Макеевич
Место рожденияБрянская область, Климовский район, село Крапивное
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Шпак Макей
Мать: ?
Брянская область, Климовский район, село Крапивное
Рождение ребёнка
?.06.1925
Дочь: Наприенко Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Шпак Александра Денисовна
с. Крапивное, Климовский р-он, Брянская обл
Военная служба
1943
Призван Климовским РВК, Орловской области, Климовского района
Военная награда
18.09.1944
Медаль За отвагу
Военная награда
09.05.1945
Медаль За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг
Военная награда
09.05.1945
Медаль За боевые заслуги
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шпак Александра Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеенко Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Шпак Александра Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Яковлевна
Мать ребёнка: Шпак Александра Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Брянская область, Климовский район, село Крапивное