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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Гаделниса Зинатулла Кызы

Отец ребёнка: Насибуллин Зинатула

д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
07.03.1904

Сын: Насибуллин Гиниатулла Зинатулла Улы

Отец ребёнка: Насибуллин Зинатула

д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
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