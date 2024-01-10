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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Гаделниса Зинатулла Кызы
Отец ребёнка: Насибуллин Зинатула
д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
07.03.1904
Сын: Насибуллин Гиниатулла Зинатулла Улы
Отец ребёнка: Насибуллин Зинатула
д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии