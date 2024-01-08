Колосов Макар Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Макар Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Колосов Михаил

Мать: Елена

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Мария Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Анна Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1943

Сын: Колосов Иван Макарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минько Тамара Макаровна

Мать ребёнка: Колосова Анастасия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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