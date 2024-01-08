Колосов Макар Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Колосов Михаил
Мать: Елена
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Мария Макаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Анна Макаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1943
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минько Тамара Макаровна
Мать ребёнка: Колосова Анастасия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно