Удалова (Балахонкина) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.12.1896
Дата смерти01.07.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1896
Бракосочетание
22.07.1929
Свидетельство о браке №135. Печать: Мордовский окружной ЗАГС г. Саранск Средне-Волжской области. Пометка: Удалов Ф. Н. вступил во 2-й брак, Удалова В. В. вступила во второй брак.
Рождение ребёнка
24.09.1929
Отец ребёнка: Удалов Фёдор Николаевич
Смерть
01.07.1987
Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область