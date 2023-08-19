Удалова (Балахонкина) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удалова (Балахонкина) Варвара Васильевна

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Место рождения

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Дата рождения

03.12.1896

Дата смерти

01.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1896

Отец: Балахонкин Василий Степанович

Мать: Балахонкина Евдокия Петровна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
22.07.1929

Муж: Удалов Фёдор Николаевич

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Свидетельство о браке №135. Печать: Мордовский окружной ЗАГС г. Саранск Средне-Волжской области. Пометка: Удалов Ф. Н. вступил во 2-й брак, Удалова В. В. вступила во второй брак.
Рождение ребёнка
24.09.1929

Сын: Удалов Арнольд Фёдорович

Отец ребёнка: Удалов Фёдор Николаевич

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
01.07.1987
Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область