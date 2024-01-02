Корякин Савватий Тарасов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякин Савватий Тарасов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Корякин Тарас Наумов

Мать: Корякина Анна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Корякин Прокопий Савватиев

Мать ребёнка: Корякина Марья Петрова

Рождение ребёнка
09.06.1900

Сын: Корякин Прокопий Савватиев

Мать ребёнка: Корякина Марья Петрова

Рождение ребёнка
17.09.1901

Сын: Корякин Михаил Савватиев

Мать ребёнка: Корякина Марья Петрова

Рождение ребёнка
12.07.1903

Дочь: Корякина Ольга Савватиева

Мать ребёнка: Корякина Марья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корякина Марья Петрова

Смерть
Неизвестно
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