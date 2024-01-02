Корякин Савватий Тарасов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Корякин Тарас Наумов
Мать: Корякина Анна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Корякин Прокопий Савватиев
Мать ребёнка: Корякина Марья Петрова
Рождение ребёнка
09.06.1900
Сын: Корякин Прокопий Савватиев
Мать ребёнка: Корякина Марья Петрова
Рождение ребёнка
17.09.1901
Мать ребёнка: Корякина Марья Петрова
Рождение ребёнка
12.07.1903
Дочь: Корякина Ольга Савватиева
Мать ребёнка: Корякина Марья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корякина Марья Петрова
Смерть
Неизвестно