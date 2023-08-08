Афанасьев Алексей Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Алексей Прокопьевич

Афанасьев Алексей Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

07.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Афанасьев Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Афанасьев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Александра Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Александра Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Марковна

Смерть
07.12.1942
Городищенский район Волгоградской области
Рядовой 24-й стрелковой Самаро-Ульяновской трижды Краснознаменной Железной дивизии 65 армии, стрелок. Призван 26.06.1942 г. Нюрбинским РВК. Захоронен у высоты 124,5 Городищенского района Сталинградско... Показать все