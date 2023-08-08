Афанасьев Алексей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти07.12.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Афанасьев Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Афанасьев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Александра Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Александра Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Марковна
Смерть
07.12.1942
Городищенский район Волгоградской области
Рядовой 24-й стрелковой Самаро-Ульяновской трижды Краснознаменной Железной дивизии 65 армии, стрелок. Призван 26.06.1942 г. Нюрбинским РВК. Захоронен у высоты 124,5 Городищенского района Сталинградско... Показать все