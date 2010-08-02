Мазуренко (Остапенко) Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазуренко (Остапенко) Светлана Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1941

Дата смерти

02.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1941

Отец: Остапенко Михаил Васильевич

Мать: Остапенко Мария Евтуховна

Рождение ребёнка
25.10.1967

Сын: Мазуренко Павел Александрович

Отец ребёнка: Мазуренко Александр Иосифович

Рождение ребёнка
04.12.1971

Дочь: Гречихина Елена Александровна

Отец ребёнка: Мазуренко Александр Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.08.2010
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