Мазуренко (Остапенко) Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1941
Дата смерти02.08.2010
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1941
Рождение ребёнка
25.10.1967
Сын: Мазуренко Павел Александрович
Отец ребёнка: Мазуренко Александр Иосифович
Рождение ребёнка
04.12.1971
Дочь: Гречихина Елена Александровна
Отец ребёнка: Мазуренко Александр Иосифович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.08.2010