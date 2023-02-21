Иванов Баатр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Баатр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1981

Отец: Иванов Алексей

Мать: Иванова Томара Николаевна

Рождение ребёнка
02.07.2001

Дочь: Валетова Салгира Джангаровна

Мать ребёнка: Иванова Оксана Сергеевна

Лагань, Лаганский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
28.06.2005

Дочь: Иванова Алтана Баатровна

Мать ребёнка: Иванова Оксана Сергеевна

Рождение ребёнка
17.11.2006

Сын: Иванов Алдар Баатрович

Мать ребёнка: Иванова Оксана Сергеевна

Рождение ребёнка
27.07.2014

Сын: Иванов Эльвег Баатрович

Мать ребёнка: Иванова Оксана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Оксана Сергеевна

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