Ключников Андрей Михайлович
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения27.02.1963
Дата смерти27.01.2018
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ключников Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Ключникова (Грибачева) Ирина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1986
Сын: Кузнецов Анатолий Юрьевич
Мать ребёнка: Ключникова (Грибачева) Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
07.02.1997
Дочь: Шевченко (Ключникова) Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Ключникова (Грибачева) Ирина Анатольевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
27.01.2018