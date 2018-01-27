Ключников Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключников Андрей Михайлович

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

27.02.1963

Дата смерти

27.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1963

Отец: Ключников Михаил Андреевич

Мать: Дементьева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ключников Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Ключникова (Грибачева) Ирина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключникова (Грибачева) Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
22.03.1986

Сын: Кузнецов Анатолий Юрьевич

Мать ребёнка: Ключникова (Грибачева) Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
07.02.1997

Дочь: Шевченко (Ключникова) Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Ключникова (Грибачева) Ирина Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
27.01.2018

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