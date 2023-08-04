Зыкова Маремияна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыкова Маремияна

Зыкова Маремияна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Зыкова Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Зыков Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Зыков Никон Тимофеевич

Отец ребёнка: Зыков Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Зыков Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Зыков Тимофей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Тимофей Григорьевич

Смерть
Неизвестно