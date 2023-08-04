Зыкова Маремияна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Зыкова Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Зыков Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Зыков Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Зыков Тимофей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно