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(Спяткова) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Спятков Николай Николаевич

Мать: Шимова Валентина Васильевна

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