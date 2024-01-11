Лаишев Рамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаишев Рамиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаишев Ибрагим

Мать: Афия

Смерть
Неизвестно
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