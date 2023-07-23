Егорова Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Алевтина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

1991 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1991

Сын: Егоров Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Егоров Николай Серапионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Николай Серапионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Николай Серапионович