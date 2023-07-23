Егорова Алевтина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1991
Сын: Егоров Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Егоров Николай Серапионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Николай Серапионович
Бракосочетание
Неизвестно