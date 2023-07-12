Жадаева (Ермакова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жадаева (Ермакова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ермаков Дмитрий Ермолаевич

Мать: Пелагея Игнатьевна

Бракосочетание
28.10.1885

Муж: Жадаев Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
03.04.1895

Сын: Жадаев Георгий

Отец ребёнка: Жадаев Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
16.02.1898

Сын: Жадаев Тимофей Кириллович

Отец ребёнка: Жадаев Кирилл Алексеевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Жадаев Василий Кириллович

Отец ребёнка: Жадаев Кирилл Алексеевич

Смерть
Неизвестно