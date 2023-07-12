Жадаева (Ермакова) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Ермаков Дмитрий Ермолаевич
Мать: Пелагея Игнатьевна
Бракосочетание
28.10.1885
Рождение ребёнка
03.04.1895
Сын: Жадаев Георгий
Отец ребёнка: Жадаев Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
16.02.1898
Сын: Жадаев Тимофей Кириллович
Отец ребёнка: Жадаев Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Жадаев Василий Кириллович
Отец ребёнка: Жадаев Кирилл Алексеевич
Смерть
Неизвестно