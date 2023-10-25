Шпитонкова (Козочкина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпитонкова (Козочкина) Мария Ивановна

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Место рождения

с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Шпитонков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шпитонков Михаил Иванович

с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шпитонков Василий Михайлов

Отец ребёнка: Шпитонков Михаил Иванович

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Шпитонкова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Шпитонков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Шпитонкова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Шпитонков Михаил Иванович

с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпитонков Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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