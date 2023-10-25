Шпитонкова (Козочкина) Мария Ивановна
Место рожденияс. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1904
Сын: Шпитонков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Шпитонков Михаил Иванович
с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шпитонков Василий Михайлов
Отец ребёнка: Шпитонков Михаил Иванович
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Шпитонкова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Шпитонков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Шпитонкова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Шпитонков Михаил Иванович
с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно