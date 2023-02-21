Звонкович Улас (Влас) Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонкович Улас (Влас) Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Звонкович Иван Уласов

Мать ребёнка: Звонкович Прасковья Самсонова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кристина Власова

Мать ребёнка: Звонкович Прасковья Самсонова

Рождение ребёнка
04.03.1800

Сын: Звонкович Герасим Уласов

Мать ребёнка: Звонкович Прасковья Самсонова

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Звонкович Диомид Уласов

Мать ребёнка: Звонкович Прасковья Самсонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звонкович Прасковья Самсонова

Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1811
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