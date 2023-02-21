Звонкович Улас (Влас) Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Звонкович Прасковья Самсонова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кристина Власова
Мать ребёнка: Звонкович Прасковья Самсонова
Рождение ребёнка
04.03.1800
Мать ребёнка: Звонкович Прасковья Самсонова
Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Звонкович Прасковья Самсонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1811