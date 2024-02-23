Огнев Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнев Михаил Алексеевич

Место рождения

Воронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы
Причина выбытия попал в плен (освобожден) Название источника донесения ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации 18001 Номер дела источника информации 1588
Смерть
Неизвестно
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