Огнев Михаил Алексеевич
Место рожденияВоронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Воронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы
Причина выбытия попал в плен (освобожден) Название источника донесения ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации 18001 Номер дела источника информации 1588
Смерть
Неизвестно