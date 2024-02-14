Абдуллин Хафиз
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1956
Дата смерти21.10.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.198
Дочь: Юсипова (Абдуллина) Эльмира
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
16.10.1956
Отец: Сямиулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.10.1992