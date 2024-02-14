Абдуллин Хафиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллин Хафиз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1956

Дата смерти

21.10.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

198 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.198

Дочь: Юсипова (Абдуллина) Эльмира

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
16.10.1956

Отец: Сямиулла

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.10.1992

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