Плотникова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Плотников Федор (меньшой) Андреевич
Рождение ребёнка
1714
Сын: Плотников Логин Федорович
Отец ребёнка: Плотников Федор (меньшой) Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Плотников Федор (меньшой) Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Архип Федорович
Отец ребёнка: Плотников Федор (меньшой) Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно