Плотникова Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Плотников Егор Федорович

Отец ребёнка: Плотников Федор (меньшой) Андреевич

Рождение ребёнка
1714

Сын: Плотников Логин Федорович

Отец ребёнка: Плотников Федор (меньшой) Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Плотников Федор (меньшой) Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Архип Федорович

Отец ребёнка: Плотников Федор (меньшой) Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Федор (меньшой) Андреевич

Смерть
Неизвестно