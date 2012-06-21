Абдрашитов Айдар Ринатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдрашитов Айдар Ринатович

Абдрашитов Айдар Ринатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.2012

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2012

Отец: Абдрашитов Ринат Ибрагимович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close