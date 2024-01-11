Хабиров Рамиль Фаритович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабиров Рамиль Фаритович

Место рождения

д.Сайраново,Ишимбайский район, БАССР

Дата рождения

195

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
195

Отец: Хабиров Фарит Бариевич

Мать: Хабирова Разия Исхаковна

д.Сайраново,Ишимбайский район, БАССР
Рождение ребёнка
15.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ишимбай , БАССР
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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