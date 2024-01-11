Хабиров Рамиль Фаритович
Место рожденияд.Сайраново,Ишимбайский район, БАССР
Дата рождения195
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
195
Отец: Хабиров Фарит Бариевич
Мать: Хабирова Разия Исхаковна
д.Сайраново,Ишимбайский район, БАССР
Рождение ребёнка
15.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай , БАССР
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности