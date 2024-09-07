Ахаева Прасковья Андреяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Ахаев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феона
Отец ребёнка: Ахаев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ахаев Потап Павлович
Отец ребёнка: Ахаев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ахаев Федор Павлович
Отец ребёнка: Ахаев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Ахаев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахаев Павел Григорьевич
Смерть
Неизвестно