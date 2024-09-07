Ахаева Прасковья Андреяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахаева Прасковья Андреяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Ахаев Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феона

Отец ребёнка: Ахаев Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ахаев Потап Павлович

Отец ребёнка: Ахаев Павел Григорьевич

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ахаев Федор Павлович

Отец ребёнка: Ахаев Павел Григорьевич

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ахаев Феомпент Павлович

Отец ребёнка: Ахаев Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахаев Павел Григорьевич

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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