Шорохова (-) Александра Абрамовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.02.1872 ст.
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Отец ребёнка: Шорохов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Сын: Шорохов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шорохов Василий Степанович
Восприемник
28.06.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.61-62 (Рождение №-37ж) Крёстная дочь - Шорохова Ольга Павловна из д.Ивакино (внучка)
Смерть
Неизвестно