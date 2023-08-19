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Шорохова (-) Александра Абрамовна

Место рождения

Шадрино, Кологривская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.

Отец: Абрам

Мать: не указана

Шадрино, Кологривская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
13.02.1872 ст.

Муж: Шорохов Василий Степанович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.

Сын: Шорохов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Шорохов Василий Степанович

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Сын: Шорохов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шорохов Василий Степанович

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Восприемник
28.06.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.61-62 (Рождение №-37ж) Крёстная дочь - Шорохова Ольга Павловна из д.Ивакино (внучка)
Смерть
Неизвестно
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