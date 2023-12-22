Савелий (Савва) Семионов
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Симеон Григорьев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Савелиева
Мать ребёнка: Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Алексей Савелиев
Мать ребёнка: Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Савелиев
Мать ребёнка: Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Григорий Савелиев
Мать ребёнка: Дарья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1865