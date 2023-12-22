Савелий (Савва) Семионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавелий (Савва) Семионов

Савелий (Савва) Семионов

Место рождения

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Симеон Григорьев

Мать: Первая жена Семиона Григорьева

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Савелиева

Мать ребёнка: Дарья Андреева

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Алексей Савелиев

Мать ребёнка: Дарья Андреева

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Савелиев

Мать ребёнка: Дарья Андреева

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Григорий Савелиев

Мать ребёнка: Дарья Андреева

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
После 1865
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close