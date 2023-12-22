Вьялкина (Нефедова) Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина (Нефедова) Матрона Григорьевна

Место рождения

Мелентьев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Нефедов Григорий Петрович

Мать: не указана

Мелентьев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
02.06.1880

Муж: Вьялкин Федор Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Александр Федорович

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Василий Федорович

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Корнилович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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