Вьялкина (Нефедова) Матрона Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Нефедов Григорий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Александр Федорович
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Василий Федорович
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Корнилович
Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно