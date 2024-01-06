Хайруллин Риф Мидхатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллин Риф Мидхатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1967

Отец: Хайруллин Мидхат

Мать: Хайруллина Хамира

Рождение ребёнка
16.06.1990

Дочь: Хайруллина Зиля Рифовна

Мать ребёнка: Хайруллина Диля Янузаковна

Рождение ребёнка
16.06.1990

Дочь: Хайруллина Зиля Рифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.03.2005

Сын: Хайруллин Алмаз Рифович

Мать ребёнка: Хайруллина Диля Янузаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Диля Янузаковна

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