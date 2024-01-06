Хайруллин Риф Мидхатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1967
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1967
Отец: Хайруллин Мидхат
Мать: Хайруллина Хамира
Рождение ребёнка
16.06.1990
Дочь: Хайруллина Зиля Рифовна
Мать ребёнка: Хайруллина Диля Янузаковна
Рождение ребёнка
16.06.1990
Дочь: Хайруллина Зиля Рифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.03.2005
Мать ребёнка: Хайруллина Диля Янузаковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайруллина Диля Янузаковна