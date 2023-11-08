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Степанида Степановна
Степанида Степановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1819
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Стефан Максимови
1791 г.р.
Мать
Матрена Егоровна
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец:
Стефан Максимови
Мать:
Матрена Егоровна
Смерть
Неизвестно
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