Коробских Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробских Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1936

Сын: Клиндухов Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Клиндухов Федор Глебович

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Проживал в Таганроге, затем в г.Томске
Смерть
Неизвестно
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