Коробских Прасковья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1936
Сын: Клиндухов Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Клиндухов Федор Глебович
Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Проживал в Таганроге, затем в г.Томске
Смерть
Неизвестно