Баринов Александр Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1913
Дочь: Григорьева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Баринова Ольга Константиновна
Верхний Рубеж, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баринов Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно