Баринов Александр Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринов Александр Платонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1913

Дочь: Григорьева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Баринова Ольга Константиновна

Верхний Рубеж, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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