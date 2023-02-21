Кобзов Назарий Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзов Назарий Климович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

19.02.1917

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кобзов Клим

Мать: Кобзова Анисия

Смерть
19.02.1917
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