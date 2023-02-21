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Кобзов Назарий Климович
Кобзов Назарий Климович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
19.02.1917
Пол
Мужской
Отец
Кобзов Клим
Мать
Кобзова Анисия
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Кобзов Клим
Мать:
Кобзова Анисия
Смерть
19.02.1917
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