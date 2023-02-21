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Добровольский Василий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Между 1838 и 1840

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Добровольский Яков Васильевич

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Рождение ребёнка
1793

Сын: Добровольский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Рождение ребёнка
1797

Сын: Добровольский Павел Васильевич

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Ломачинская Пелагия Васильевна

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Рождение ребёнка
1799

Сын: Добровольский Варфоломей Васильевич

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Рождение ребёнка
24.05.1803 ст.

Сын: Добровольский Семен Васильевич

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Винаровка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добровольская Анастасия

Смерть
Между 1838 и 1840
Винаровка, Київська область
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