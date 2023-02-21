Добровольский Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиМежду 1838 и 1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Добровольский Яков Васильевич
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Рождение ребёнка
1793
Сын: Добровольский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Рождение ребёнка
1797
Сын: Добровольский Павел Васильевич
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Ломачинская Пелагия Васильевна
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Рождение ребёнка
1799
Сын: Добровольский Варфоломей Васильевич
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Рождение ребёнка
24.05.1803 ст.
Сын: Добровольский Семен Васильевич
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добровольская Анастасия
Смерть
Между 1838 и 1840