Туманиди (Туманиди) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманиди (Туманиди) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1957

Отец: Туманиди Михаил Александрович

Мать: Мария Казаровна

Бракосочетание
10.12.1987

Муж: Бродзели Александр Тенгизович

Тбилиси
Рождение ребёнка
04.12.1988

Дочь: Бродзели Тамара

Отец ребёнка: Бродзели Александр Тенгизович

Тбилиси
Рождение ребёнка
21.10.1990

Сын: Бродзели Давид

Отец ребёнка: Бродзели Александр Тенгизович

Тбилиси
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