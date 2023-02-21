Туманиди (Туманиди) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1957
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1957
Отец: Туманиди Михаил Александрович
Мать: Мария Казаровна
Бракосочетание
10.12.1987
Тбилиси
Рождение ребёнка
04.12.1988
Дочь: Бродзели Тамара
Отец ребёнка: Бродзели Александр Тенгизович
Тбилиси
Рождение ребёнка
21.10.1990
Сын: Бродзели Давид
Отец ребёнка: Бродзели Александр Тенгизович
Тбилиси