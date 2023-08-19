Рудакова Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудакова Любовь Александровна

Рудакова Любовь Александровна

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1951

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Рудаков Александр Родионович

Мать: Рудакова Екатерина Константиновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
1982
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область