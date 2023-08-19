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Рудакова Любовь Александровна
Рудакова Любовь Александровна
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Место рождения
Бузулук
, город Бузулук, Оренбургская область
Дата рождения
1951
Дата смерти
1982
Пол
Женский
Отец
Рудаков Александр Родионович
1927 г.р.
Мать
Рудакова (Пономарева) Екатерина Константиновна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
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Биография
Биография
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Рудаков Александр Родионович
Мать:
Рудакова Екатерина Константиновна
Бузулук
, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
1982
Бузулук
, город Бузулук, Оренбургская область
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