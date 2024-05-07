Соколова Маргарита Ивановна 22.05.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Маргарита Ивановна

Соколова Маргарита Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хонин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Хонин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хонин Андрей

Рождение ребёнка
27.08.1983

Сын: Хонин Александр Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.08.2002

Дочь: Жиркина (Соколова) Дарья Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.