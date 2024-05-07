Соколова Маргарита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хонин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хонин Андрей
Рождение ребёнка
27.08.1983
Сын: Хонин Александр Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.08.2002
Дочь: Жиркина (Соколова) Дарья Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич