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Агафонников Всеволод Яковлевич
Агафонников Всеволод Яковлевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Агафонников Яков Савинович
1813 г.р.
Мать
Агафонникова (Мотрохина) Мария Косминична
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Агафонников Яков Савинович
Мать:
Агафонникова Мария Косминична
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