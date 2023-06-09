Агафонников Всеволод Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонников Всеволод Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агафонников Яков Савинович

Мать: Агафонникова Мария Косминична