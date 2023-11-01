Зломанова Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зломанова Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1882

Сын: Зломанов Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Зломанов Григорий Андреев

Семиреченская область Верненский уезд Софийская станица
Рождение ребёнка
29.06.1888

Сын: Зломанов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Зломанов Григорий Андреев

Рождение ребёнка
29.03.1899

Сын: Зломанов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Зломанов Григорий Андреев

Талгар, Талгарский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Зломанов Григорий Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зломанов Григорий Андреев

Смерть
Неизвестно
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