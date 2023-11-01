Зломанова Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1882
Сын: Зломанов Роман Григорьевич
Отец ребёнка: Зломанов Григорий Андреев
Семиреченская область Верненский уезд Софийская станица
Рождение ребёнка
29.06.1888
Сын: Зломанов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Зломанов Григорий Андреев
Рождение ребёнка
29.03.1899
Сын: Зломанов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Зломанов Григорий Андреев
Талгар, Талгарский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Зломанов Григорий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно