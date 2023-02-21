Меркулова - Кузьмина Людмила Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.2004
Дочь: Меркулова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Меркулов Иван Викторович
Рождение ребёнка
12.09.2006
Дочь: Меркулова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Меркулов Иван Викторович
Рождение ребёнка
01.12.2007
Дочь: Меркулова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Меркулов Иван Викторович
Бракосочетание
Неизвестно