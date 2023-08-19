Конева (Воропаева) Евгения
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Конев Корнилий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1905
Отец ребёнка: Конев Корнилий Яковлевич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Конев Корнилий Яковлевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мыльникова (конева) Еликонида Корниловна
Отец ребёнка: Конев Корнилий Яковлевич
Смерть
1912