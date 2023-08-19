Конева (Воропаева) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонева (Воропаева) Евгения

Конева (Воропаева) Евгения

Место рождения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1902

Муж: Конев Корнилий Яковлевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Конев Дмитрий Корнилович

Отец ребёнка: Конев Корнилий Яковлевич

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Конев Петр Корнилович

Отец ребёнка: Конев Корнилий Яковлевич

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Конев Михаил Корнилович

Отец ребёнка: Конев Корнилий Яковлевич

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мыльникова (конева) Еликонида Корниловна

Отец ребёнка: Конев Корнилий Яковлевич

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
1912
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область