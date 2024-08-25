Снурникова Агриппина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСнурникова Агриппина Дмитриевна

Снурникова Агриппина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

После 1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1861 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Снурников Константин Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1879

Сын: Снурников Антон Константинович

Отец ребёнка: Снурников Константин Иванович

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1879

Мы используем куки для улучшения работы сайта.