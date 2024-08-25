Снурникова Агриппина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиПосле 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1879
Сын: Снурников Антон Константинович
Отец ребёнка: Снурников Константин Иванович
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1879