Устинья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиДо 1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1803
Муж: Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
17.10.1804
Сын: Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
18.08.1812
Сын: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
25.07.1815
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Гаврилов
Смерть
До 1854