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Устинья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

До 1854

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1803

Муж: Михаил Гаврилов

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.10.1804

Сын: Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Гаврилов

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Гаврилов

Рождение ребёнка
18.08.1812

Сын: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Гаврилов

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.07.1815

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Гаврилов

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1854
Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область