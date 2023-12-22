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Мясников Александр Павлович

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

07.07.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1900 ст.

Отец: Мясников Павел Максимов

Мать: Мясникова Мария Семенова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 32
Упоминание
20.04.1969
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 32 выдача свидетельства о рождение
Смерть
Неизвестно
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