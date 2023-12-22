Мясников Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения07.07.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1900 ст.
Отец: Мясников Павел Максимов
Мать: Мясникова Мария Семенова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 32
Упоминание
20.04.1969
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 32 выдача свидетельства о рождение
Смерть
Неизвестно