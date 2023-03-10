Новиков Леонид
Место рожденияRusland
Дата рождения25.08.1923
Дата смерти24.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1923
Отец: Novikov Solomon
Мать: Novikov Anna Novikova
Rusland
Бракосочетание
08.03.1952
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.03.1978