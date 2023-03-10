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Новиков Леонид

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Место рождения

Rusland

Дата рождения

25.08.1923

Дата смерти

24.03.1978

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1923

Отец: Novikov Solomon

Мать: Novikov Anna Novikova

Rusland
Бракосочетание
08.03.1952

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.03.1978
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