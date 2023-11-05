Пырх Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пырх Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пырх Николай Яковлевич

Мать: Пырх Аля/Алевтина

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