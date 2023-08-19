Мельников Андрей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Андрей Алексеев

Мельников Андрей Алексеев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Николаев

Мать: Настасья Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Между 1850 и 1853

Жена: Агапия Поликарпова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Дочь: Настасья Андреева

Мать ребёнка: Агапия Поликарпова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
?.03.1872

Сын: Мельников Андрей Андреев

Мать ребёнка: Агапия Поликарпова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Василий Андреев

Мать ребёнка: Агапия Поликарпова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Андреева

Мать ребёнка: Агапия Поликарпова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Никифор Андреев

Мать ребёнка: Агапия Поликарпова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на И.Вейденгаммера, портной
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1902