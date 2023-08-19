Мельников Андрей Алексеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Николаев
Мать: Настасья Петрова
Бракосочетание
Между 1850 и 1853
Жена: Агапия Поликарпова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Дочь: Настасья Андреева
Мать ребёнка: Агапия Поликарпова
Рождение ребёнка
?.03.1872
Мать ребёнка: Агапия Поликарпова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Василий Андреев
Мать ребёнка: Агапия Поликарпова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Андреева
Мать ребёнка: Агапия Поликарпова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Никифор Андреев
Мать ребёнка: Агапия Поликарпова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на И.Вейденгаммера, портной
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1902