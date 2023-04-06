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(Яковлева) Устинья
(Яковлева) Устинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Семен
1748 г.р.
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын:
Семен
Отец ребёнка:
Иван
Смерть
Неизвестно
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