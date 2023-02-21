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Гак Валентина Васильевна
Гак Валентина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Женский
Отец
Гак Василий Елисеевич
1915 г.р.
Мать
Гак Гурова Вера Сергеевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Гак Василий Елисеевич
Мать:
Гак Гурова Вера Сергеевна
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