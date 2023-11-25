Добрых Алевтина Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1991
Дочь: Трусова Алена Николаевна
Отец ребёнка: Трусов Николай Александрович
Рождение ребёнка
10.04.1993
Сын: Трусов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Трусов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трусов Николай Александрович