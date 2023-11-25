Добрых Алевтина Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрых Алевтина Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1991 г.р.
1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1991

Дочь: Трусова Алена Николаевна

Отец ребёнка: Трусов Николай Александрович

Рождение ребёнка
10.04.1993

Сын: Трусов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Трусов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трусов Николай Александрович

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