Бурзаковский Яков Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурзаковский Яков Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

21.03.1945

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Бурзаковский Емельян Петрович

Мать: Бурзаковская Параскева Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.03.1945
Похоронен: Калининградская обл., Багратионовский р-н, д. Корнево, в/ч35795 Германия, Восточная Пруссия, р-н Пройсиш-Айлау, г.Хайлигенбайль; Кенигбесрский окр., с.Дойтше-Тирау,юго-восточная окраина,100... Показать все
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