Бурзаковский Яков Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти21.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.03.1945
Похоронен: Калининградская обл., Багратионовский р-н, д. Корнево, в/ч35795 Германия, Восточная Пруссия, р-н Пройсиш-Айлау, г.Хайлигенбайль; Кенигбесрский окр., с.Дойтше-Тирау,юго-восточная окраина,100... Показать все