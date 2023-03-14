Пахуцкий Нектарий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пахуцкий Николай
Рождение ребёнка
14.02.1941
Дочь: Судакова Лариса Нектаровна
Мать ребёнка: Пахуцкая Анна
Рождение ребёнка
17.06.1947
Сын: Пахуцкий Виктор Нектариевич
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахуцкий Борис Нектариевич
Мать ребёнка: Пахуцкая Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахуцкая Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Смерть
Неизвестно