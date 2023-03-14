Пахуцкий Нектарий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахуцкий Нектарий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пахуцкий Николай

Мать: Пахуцкая Мария Михайловна

Рождение ребёнка
14.02.1941

Дочь: Судакова Лариса Нектаровна

Мать ребёнка: Пахуцкая Анна

Рождение ребёнка
17.06.1947

Сын: Пахуцкий Виктор Нектариевич

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахуцкий Борис Нектариевич

Мать ребёнка: Пахуцкая Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахуцкая Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Смерть
Неизвестно
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